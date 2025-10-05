Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan evlilik kredisine ilişkin güncel düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş, yeni düzenlemelerle birlikte başvuruların alınmaya başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 2026 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek artırımla birlikte fon kapsamında sağlanacak destekler genişletildi. Açıklamaya göre, 18-25 yaş aralığındaki genç çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş grubundaki çiftlere ise 200 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Fonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi amacıyla gelir şartı da güncellendi. Bakan Göktaş, hane gelirinin değerlendirilmesinde dikkate alınan alt sınırın, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay süreyle erteleneceği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular e-Devlet üzerinden ve ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 158 bini aşkın çiftin fon başvurusu yaptığını, bunlardan 117 bininin evlilik ve danışmanlık hizmetinden faydalandığını, 59 bin 54 çiftin ise kredi desteği almaya hak kazandığını açıkladı.