Eylül Ayı Doğum Yardımı Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar toplam 477 bin 639 anneye 4,6 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımlarının miktarının güncellendiğini hatırlattı. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılıyor.

Doğum yardımlarının, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtilirken, ödemelerin Halkbank aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Başvuruların e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınabileceği, ödemesi onaylanan ailelerin durum bilgisini aynı uygulamadan takip edebileceği de duyuruldu.