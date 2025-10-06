Eylül Ayında 125 Binden Fazla Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, eylül ayında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 125 binden fazla denetim gerçekleştirdi. Bakan İbrahim Yumaklı, denetimler sırasında güvenliği riske atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yumaklı, halk sağlığını koruma önceliği doğrultusunda denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, vatandaşların sofralarına ulaşan gıdaların güvenliğini temin etmek için denetim ve takip süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.