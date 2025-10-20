Pazartesi, Ekim 20, 2025

GSS Borçlarına Af Mı Geliyor? 3,1 Milyar TL'lik Borç Silinecek

Milyonlarca vatandaşın sağlık sigortası borçlarıyla ilgili kritik bir gelişme gündemde. 2015 öncesi 3,1 milyar TL’lik GSS borcunun silinmesi bekleniyor.
Özge Tekeli
47 dakika önce
GSS Borçlarına Af Mı Geliyor? 3,1 Milyar TL’lik Borç Silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları konusunda yeni bir düzenleme gündeme geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon vatandaşın toplamda 100 milyar TL’yi aşan GSS prim borçlarının yapılandırılması veya silinmesi için çalışmalar sürüyor.

Takvim’de yer alan bilgilere göre 2015 yılı öncesine ait borçlar öncelikli olarak ele alınacak. Bu kapsamda 1 milyon 491 bin zorunlu sigortalının 2015 yılına ilişkin 554 milyon TL asıl borcu ile 2,57 milyar TL gecikme cezası ve gecikme zammı dahil toplam 3,1 milyar TL’lik borcunun silinmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması durumunda söz konusu tutarlar resmen kaldırılacak.

GSS, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit biçimde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilmiş bir sigorta türü olarak biliniyor. Çalışanların primleri işverenler tarafından ödenirken, sigortalı olmayan vatandaşlar kendi primlerini ödemekle yükümlü. Prim ödemelerinin yapılmaması durumunda borç oluşuyor.

Borç ödemeleri, e-Devlet üzerinden veya SGK il ve merkez müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca vergi daireleri ve bazı banka şubeleri de GSS prim ödemeleri için kullanılabiliyor.

