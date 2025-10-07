Salı, Ekim 7, 2025

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine verilen maddi desteğin bu yıl 20 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı.
Özge Tekeli
31 dakika önce
0 0
İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik verilen maddi desteğin 20 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine sağlanan sosyal destek programının bu yıl da devam ettiğini bildirdi.

İmamoğlu, paylaşımında “Milletin parası millete gidiyor. Üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu yılki destek 20 bin TL.” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak uygulanan öğrenci desteği, yapılan son güncellemeyle yüzde 30’un üzerinde artırılmış oldu.

Program kapsamında başvuru koşulları ve detayların önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

