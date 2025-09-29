İnternetten Satılan Gizli Dinleme Cihazları Ele Geçirildi

Pazartesi, Eylül 29, 2025

Ankara'da internet üzerinden yasa dışı şekilde satılan dinleme ve görüntüleme cihazlarına yönelik operasyonda çok sayıda düzenek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da internet üzerinden yasa dışı şekilde satılan dinleme ve görüntüleme cihazlarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik düzenek ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından Çankaya’da bir adrese yapılan baskında, özel hayatın gizliliğini ihlal amacıyla kullanılan cihazlar bulundu. Aramalarda; 30 farklı eşya içine gizlenmiş ses ve görüntü alma düzeneği, 23 adet kayıt cihazı, 6 adet izinsiz el telsizi, 5 adet GPS takip aparatı ve 1 radar tespit cihazı ele geçirildi.

Soruşturmada, söz konusu ürünlerin yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi. Cihazların, turistik tesislerde daha önce ortaya çıkarılan sistemlerle benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerini tebrik etti.

