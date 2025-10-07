Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

Kış Lastiği Süresi Uzadı: 2025’te Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 yılı kış lastiği zorunluluğunu 15 Kasım’da başlatıp 15 Nisan’a kadar uzattı. Bu kararla birlikte uygulama süresi bir ay artırılırken, ticari araçlar için zorunlu, hususi araç sahipleri için ise güvenlik amacıyla tavsiye niteliğinde olacak.
Özge Tekeli
39 dakika önce
0 0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin takvimi duyurdu. Bu yıl ticari araçlar için zorunlu olacak uygulama, 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bakanlık tarafından alınan kararla, kış lastiği kullanma süresi geçen yıla kıyasla bir ay uzatılmış oldu.

Bakan Uraloğlu açıklamasında “Kış lastiği zorunluluğunu beş aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar için geçerli olacak.” ifadelerini kullandı.

Yönetmelik gereği, kış lastiği takma zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsıyor. Ancak Bakan Uraloğlu, özel araç sahiplerine de güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kış lastiklerinin yol tutuşunu ciddi ölçüde artırdığını vurguluyor. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde güvenliği büyük oranda sağlayan bu lastikler, trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

