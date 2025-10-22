Kış Saati Uygulaması Başlıyor mu? Saatler Bu Sene Geriye Alınacak mı?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte birçok ülkede gündeme gelen saat değişikliği tartışmaları yeniden başladı. Avrupa’da bu hafta sonu saatlerin geri alınacağı açıklanırken, Türkiye’de uygulamanın durumu merak konusu oldu.

Avrupa ülkelerinde her yıl olduğu gibi ekim ayının son pazar günü, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatler bir saat geri alınacak. Bu yıl söz konusu değişiklik 26 Ekim Pazar günü saat 03.00’te yapılacak. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde de kış saati uygulaması 2 Kasım’da devreye girecek.

Türkiye ise 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmişti. Bu nedenle 2025 yılında da saatlerde herhangi bir geri alma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Türkiye, yıl boyunca aynı saat diliminde kalmaya devam edecek.

2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren düzenlemeyle, ülke genelinde yaz ve kış saati uygulamasına son verilmişti.

Dolayısıyla bu yıl da Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, Avrupa’daki saat değişikliğinden etkilenmeyecek. Cihazlarda otomatik güncelleme açık olan kullanıcıların, olası saat farkına karşı ayarlarını manuel olarak kontrol etmeleri öneriliyor.