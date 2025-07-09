Pegasus’tan Sonbahar Uçuşlarına 11 Euro’dan Başlayan Kampanya

Pegasus Hava Yolları, sonbaharda yurt dışı seyahati planlayanlar için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Şirketin sadakat programı BolBol üyelerine özel olarak sunulan fırsatta, yurt dışı uçak biletleri 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 9-10 Temmuz tarihleri arasında bilet almaları gerekiyor. İndirimli biletlerle yapılacak seyahatler ise 1 Eylül ile 25 Ekim 2025 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor.

Pegasus tarafından açıklanan detaylara göre kampanya, sadece Light Paket kapsamında satın alınan biletlerde geçerli olacak. Light Paket bilet alan yolcular, 5 Euro karşılığında ek kabin bagajı veya 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı da satın alabilecek. Ayrıca isteyenler 10 Euro ek ücret ödeyerek Süper Eko Paket’e geçiş yapabilecek.

Toplamda 50 bin koltukla sınırlı tutulan kampanya biletleri, yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükenebilir. Pegasus, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bilet aramalarını Euro para birimi üzerinden yapmalarını öneriyor. Vergi tutarları ise uçuşun yapılacağı destinasyona göre değişiklik gösterecek.

Havayolu yetkilileri, indirimli biletlerin yalnızca BolBol üyeleri tarafından satın alınabileceğini hatırlatarak kampanyanın belirli tarihlerde ve uçuşlarda geçerli olacağını bildirdi.