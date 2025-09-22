Son Bir Haftada FETÖ’ye Yönelik 39 Operasyon Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı yürütülen operasyonlara ilişkin son verileri paylaştı. Yerlikaya, son bir hafta içinde örgüte yönelik 39 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda 97 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 16’sının tutuklandığı belirtildi. Ayrıca 27 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Yerlikaya, mevcut kabine döneminde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon yapıldığını bildirdi. Bu süreçte 19 bin 25 şüphelinin yakalanarak işlem gördüğünü ifade eden Yerlikaya, 3 bin 512 kişinin tutuklandığını, 4 bin 41 şüpheliye ise adli kontrol hükmü getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polis ve jandarma teşkilatını tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Milletimizin birliği ve devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadele kesintisiz sürüyor.” dedi.