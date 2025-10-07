Tapu ve Kadastro’dan “65 Yaş Üstü Sağlık Raporu” İddialarına Açıklama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan “65 yaş üzerindeki vatandaşlardan tapu işlemleri için rutin olarak sağlık raporu isteniyor.” iddialarını yalanladı. Kurum, rapor talebinin yalnızca “fiil ehliyetine ilişkin şüpheli durumlarda” gündeme geldiğini ve hiçbir şekilde yaş kriterine bağlı olmadığını duyurdu.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve bu tür haberlerin kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu belirtildi. Açıklamada; “Tapu müdürlüklerimizde yapılan işlemler sırasında yalnızca kişinin işlem yapma ehliyeti konusunda tereddüt oluşması halinde sağlık raporu talep edilmektedir. Yaşa dayalı herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir.” ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan istatistiklere göre 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri 9 bin 224 vatandaş tapu işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemlerden yalnızca 196’sında sağlık raporu ibraz edildi. Bu veriler iddiaların aksine, rapor talebinin sınırlı ve özel durumlarla ilgili olduğunu ortaya koydu.

Kurum, vatandaş memnuniyetinin ve tapu sicil güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, tüm işlemlerin hızlı, güvenli ve şeffaf biçimde sürdürüldüğünü kaydetti. Açıklamada ayrıca kamuoyunun doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.