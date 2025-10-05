TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: KOBİ’ler için Yeni Finansman Desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi’nde yeni başvuru dönemi 2 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanan kredi programı, işletmelerin nakit akışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Başvurular 30 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Ancak kredi limitlerinin tamamlanması durumunda başvurular bu tarihten önce sona erebilecek. Programa katılmak isteyen işletmeler, TOBB’a kayıtlı tüm oda-borsa üyesi firmalar arasından seçilebiliyor.

TOBB Nefes Kredisi; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden alınabiliyor. Kredi limiti maksimum 1,5 milyon TL olarak belirlenirken ödeme planı 6 ay anapara ödemesiz ve en fazla 36 ay vadeli olacak şekilde düzenlendi.

Faiz oranı ise kredinin vadesine bağlı olarak 24 ay için yüzde 33, 24 ayın üzerinde ise yüzde 32 olarak uygulanacak. Programın toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen Nefes Kredisi ile 23 bin 515 işletmeye yaklaşık 30 milyar TL kaynak aktarılmıştı. Yeni dönemde de KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla bu kaynağın işletmelere yönlendirilmesi planlanıyor.