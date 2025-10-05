Pazar, Ekim 5, 2025

Son Dakika

Spotify Öneri Algoritması Güncellendi: İstemeyen Şarkılar Önerileri Etkilemeyecek 8 dakika ago
Kahramanmaraş’ta 2,5 Milyar TL’lik Dev Sulama Projesi Başladı 30 dakika ago
Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Yönetmeni Değişti 56 dakika ago
TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: KOBİ’ler için Yeni Finansman Desteği 2 saat ago
Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku: Yıldız Futbolcu MR’a Girdi, Durumu Maç Saatinde Netleşecek 3 saat ago
“Ailemiz Geleceğimiz” Fotoğraf Yarışması Başlıyor 4 saat ago
Siirt’te Hazır Beton Üreticilerine Rekabet Soruşturması 4 saat ago
Apple, AirPods’u Neden Sadece Beyaz Üretiyor? İşte Nedeni 5 saat ago
“Taşacak Bu Deniz” Dizisi 10 Ekim’de Ekranlarda Olacak 6 saat ago
2026 Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 6 saat ago

TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: KOBİ’ler için Yeni Finansman Desteği

TOBB’un KOBİ’lere yönelik yeni Nefes Kredisi başvuruları başladı: 1,5 milyon TL’ye kadar düşük faizli destekten yararlanmak için son başvuru 30 Kasım 2025’e kadar.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: KOBİ’ler için Yeni Finansman Desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi’nde yeni başvuru dönemi 2 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanan kredi programı, işletmelerin nakit akışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Başvurular 30 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Ancak kredi limitlerinin tamamlanması durumunda başvurular bu tarihten önce sona erebilecek. Programa katılmak isteyen işletmeler, TOBB’a kayıtlı tüm oda-borsa üyesi firmalar arasından seçilebiliyor.

TOBB Nefes Kredisi; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden alınabiliyor. Kredi limiti maksimum 1,5 milyon TL olarak belirlenirken ödeme planı 6 ay anapara ödemesiz ve en fazla 36 ay vadeli olacak şekilde düzenlendi.

Faiz oranı ise kredinin vadesine bağlı olarak 24 ay için yüzde 33, 24 ayın üzerinde ise yüzde 32 olarak uygulanacak. Programın toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen Nefes Kredisi ile 23 bin 515 işletmeye yaklaşık 30 milyar TL kaynak aktarılmıştı. Yeni dönemde de KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla bu kaynağın işletmelere yönlendirilmesi planlanıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX