TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik başlattığı kampanya ile peşin ödemelerde yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. İşte, kampanya detayları...
TOKİ’den Borç Kapatma ve Peşin Ödeme İndirimi Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasını bugün başlattı. Kampanya kapsamında borcunu peşin kapatarak tapusunu almak isteyenler yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

Kampanya, yalnızca borcun tamamını ödeyecek kişilerle sınırlı değil. Kredi bakiyesinin tümünü kapatamayacak alıcılar da en az yüzde 25’lik kısmını peşin yatırmaları halinde aynı oranda indirim hakkı elde edecek.

Kimler Faydalanabilecek?

İndirimden yararlanmak isteyenlerin, başvuru tarihi itibarıyla ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca indirim 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve geri ödemesi başlamış konut ve iş yerleri için geçerli olacak. Taksit süresi 12 ay ve altına inmiş borçlular ise uygulamadan yararlanamayacak.

Banka Kredisi Kullanılabilecek

Aracı bankalar üzerinden peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri, isterlerse konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyetine geçmiş projelerde indirimden yararlanacak vatandaşların, başvuru sırasında site yönetiminden alınacak “borcu yoktur” belgesi ile belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini ibraz etmesi şart olacak.

TOKİ’nin indirim kampanyası 21 Eylül itibarıyla başladı. Başvurular, 17 Ekim 2025 tarihine kadar aracı bankalara yapılabilecek. Belirtilen tarihten sonra gerçekleştirilecek peşin ödemelerde indirim oranı uygulanmayacak.

