Türkiye Genelinde Dev Uyuşturucu Operasyonu: 1.811 Şüpheli Yakalandı

Son iki haftada 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken binlerce kişi gözaltına alındı.
Özge Tekeli
1 gün önce
İçişleri Bakanlığı, 74 ilde yürütülen kapsamlı uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Son iki haftalık süreçte düzenlenen operasyonlarda toplam 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.811 kişi yakalandı.

Operasyonlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya ve diğer birçok ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Operasyonlarda;  2.705 ekip, 6.760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği yer aldı.

Bakanlık, operasyonların gençleri koruma amacıyla yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valiler, il emniyet müdürlükleri ve polislerin başarıyla yürüttüğü çalışmaları takdir ederek, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

