Pazar, Eylül 28, 2025

Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Gençlere 4,9 Milyon Lira Proje Desteği 28 dakika ago
TFF ve Proteinocean Arasında 1,5 Yıllık Resmî Sponsorluk Anlaşması İmzalandı 54 dakika ago
Beşiktaş’ın Genç Yıldızı Demir Ege Tıknaz’dan Kötü Haber 2 saat ago
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy’dan Uyarı: “Daha Büyük Bir Depremin Habercisi Olabilir” 2 saat ago
Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Hangi Statta, Saat Kaçta Oynanacak? 3 saat ago
Sinema Bileti 80 TL Kampanyası Neden 81 İlde Geçerli Değil? 3 saat ago
İspanyol Basını Arda Güler’i Manşetlere Taşıdı: “Hem Parladı Hem Krize Yol Açtı” 4 saat ago
Emre Kıvılçım ve Yulduz Rajabova Evleniyor 5 saat ago
Arsenal, Kenan Yıldız İçin 60 Milyon Euro Teklif Etti 6 saat ago
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama Yaptı 6 saat ago

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Gençlere 4,9 Milyon Lira Proje Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması” kapsamında gençlere toplam 4 milyon 922 bin 800 lira proje desteği sağladı.
Özge Tekeli
28 dakika önce
0 0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Gençlere 4,9 Milyon Lira Proje Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması’nın 3. dönem ödül töreninde gençleri tebrik etti. Bakanlık, bu yıl 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrenciyi ödüle layık görerek toplam 4 milyon 922 bin 800 lira destek sağladı.

Törende konuşan Uraloğlu, yarışmanın sadece bir ödül organizasyonu olmadığını, Türkiye’nin geleceğine yön verecek fikirlerin buluştuğu bir platform olduğunu vurguladı. “65 farklı üniversiteden 315 gencimiz, 200 projeyle vizyoner fikirlerini ortaya koydu. Ödül alan ya da almayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan, gençlerin ürettiği fikirlerin ülkenin ulaşım, haberleşme ve teknoloji altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Karayolu, denizyolu, demiryolu, havacılık ve haberleşme alanlarında yarışan projelerin Bakanlık uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Uraloğlu, gençleri inovasyon ve teknoloji üretimine teşvik eden U-FEST gibi etkinliklerin önemine de değindi. Etkinlikler sayesinde öğrencilerin Bakanlığın vizyoner projeleriyle buluştuğunu belirten Bakan, Eskişehir ve Rize’de düzenlenen fuarların ardından Zonguldak, Sakarya ve Bolu’da da etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Bakan ayrıca, Teknofest kuşağından gelen gençlerin Uluslararası İnovasyon Yarışması’nda geliştirdiği “Air Traffic Controller Diversion & Support System” projesiyle dünya birincisi olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, bu tür projelerin Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kapasitesini artırdığını ifade etti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX