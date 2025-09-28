Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Gençlere 4,9 Milyon Lira Proje Desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması’nın 3. dönem ödül töreninde gençleri tebrik etti. Bakanlık, bu yıl 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrenciyi ödüle layık görerek toplam 4 milyon 922 bin 800 lira destek sağladı.

Törende konuşan Uraloğlu, yarışmanın sadece bir ödül organizasyonu olmadığını, Türkiye’nin geleceğine yön verecek fikirlerin buluştuğu bir platform olduğunu vurguladı. “65 farklı üniversiteden 315 gencimiz, 200 projeyle vizyoner fikirlerini ortaya koydu. Ödül alan ya da almayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan, gençlerin ürettiği fikirlerin ülkenin ulaşım, haberleşme ve teknoloji altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Karayolu, denizyolu, demiryolu, havacılık ve haberleşme alanlarında yarışan projelerin Bakanlık uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Uraloğlu, gençleri inovasyon ve teknoloji üretimine teşvik eden U-FEST gibi etkinliklerin önemine de değindi. Etkinlikler sayesinde öğrencilerin Bakanlığın vizyoner projeleriyle buluştuğunu belirten Bakan, Eskişehir ve Rize’de düzenlenen fuarların ardından Zonguldak, Sakarya ve Bolu’da da etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Bakan ayrıca, Teknofest kuşağından gelen gençlerin Uluslararası İnovasyon Yarışması’nda geliştirdiği “Air Traffic Controller Diversion & Support System” projesiyle dünya birincisi olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, bu tür projelerin Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kapasitesini artırdığını ifade etti.