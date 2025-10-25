Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde uygulanacak yeni sosyal konut projesi “Yüzyılın Konut Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Projenin tanıtım töreni, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un yanı sıra 81 ilin milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacak. Tören sırasında daha önce başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında tamamlanan konutlar için anahtar teslimi de yapılacak.

Yeni projede inşa edilecek konutların büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylar tanıtım sırasında açıklanacak. Proje, afet risklerine karşı güvenli yaşam alanları sunmayı ve vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedefliyor.

Ayrıca İstanbul’da kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da devreye alınacak. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin yarısı üzerinden kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az üç çocuk sahibi aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.