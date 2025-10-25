Cumartesi, Ekim 25, 2025

Son Dakika

2025 Dünya Kupası Elemelerinde 12 Dev Adam’ın Rakipleri ve Maç Takvimi Açıklandı 7 dakika ago
Antalya Havalimanı’na 77 Metrelik Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi Geliyor 48 dakika ago
Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek 1 saat ago
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 5.545 TL’ye Geriledi 3 saat ago
Dolar ve Euro Haftayı Yükselişle Tamamladı 3 saat ago
Ali Koç, Sevilla’yı Satın Almaya Hazırlanıyor 3 saat ago
CHP’den Ayrılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti’ye mi Geçiyor? “Devletle Savaşılmaz” Çıkışı Dikkat Çekti 4 saat ago
KPSS 2026 Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak? 5 saat ago
Ulvi Kahyaoğlu, Osman Sonant ve Ercan Kesal “Sahte 9” Filminde Bir Araya Geliyor 6 saat ago
Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor 7 saat ago

Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de açıklayacağı proje ile Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde uygulanacak yeni sosyal konut projesi “Yüzyılın Konut Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Projenin tanıtım töreni, 24 Ekim Cuma günü İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un yanı sıra 81 ilin milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacak. Tören sırasında daha önce başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında tamamlanan konutlar için anahtar teslimi de yapılacak.

Yeni projede inşa edilecek konutların büyüklükleri, ödeme planları ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylar tanıtım sırasında açıklanacak. Proje, afet risklerine karşı güvenli yaşam alanları sunmayı ve vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedefliyor.

Ayrıca İstanbul’da kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da devreye alınacak. Bu konutlar piyasa rayiç bedelinin yarısı üzerinden kiraya verilecek ve belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az üç çocuk sahibi aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX