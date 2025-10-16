Yeni Trafik Yasası Yolda: Cezalar ve Yaptırımlar Yeniden Belirleniyor

Karayolları Trafik Yasası’nda değişiklik öngören yeni teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni yasa, sürücüler için hem para cezalarını hem de idari yaptırımları önemli ölçüde artırıyor.

Taslak düzenlemeye göre seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Gürültülü egzoz kullanan araç sahipleri için ise 16 bin lira ceza öngörülüyor.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek. Ayrıca trafikte diğer araçları taciz eden, kasıtlı olarak takip eden veya bu amaçla araçtan inen kişilere 180 bin lira para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Plaka değişikliği yapanlara da ağır yaptırımlar geliyor. Plakasında sahtecilik tespit edilen araç sahiplerine 140 bin lira para cezası verilecek ve araçları 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte hız ihlalleri de daha sert şekilde cezalandırılacak. Yerleşim alanlarında hız sınırını 46-55 km/saat aşanlara 30 gün, 56-65 km/saat aşanlara 60 gün, 66 km/saatten fazla aşanlara ise 90 gün ehliyet geri alma cezası uygulanacak.

Ayrıca geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira, ambulans, itfaiye veya orman yangını müdahale araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin lira ceza kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geçici olarak geri alınacak.

Yeni trafik yasasının, Meclis’te onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.