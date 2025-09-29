10 Bin Öğretmen Ataması Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili başvuru tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanmasının ardından adaylar, atama süreciyle ilgili detayları öğrenmek için bekleyişe geçti.

Yüz binlerce öğretmen adayı, hangi tarihlerde başvuru yapabileceklerini ve kadro dağılımını merak ediyor. Bakanlığın ekim ayında atama takvimiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Adaylar ayrıca hangi branşlara kaç öğretmen atanacağı konusundaki bilgilerin de paylaşılmasını bekliyor. Şu aşamada MEB, kadro ve branş dağılımına dair resmi bir duyuru yayımlamadı.