15 Temmuz Bankalar Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım sürerken, bankalarda işlemleri olan vatandaşlar şubelerin çalışma durumunu merak ediyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz’da kamu kurumları gibi bankalar da faaliyet göstermeyecek.

Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz, Türkiye genelinde resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu nedenle salı gününe denk gelen 15 Temmuz 2025 tarihinde bankalar kapalı olacak. Bankacılık işlemleri için şubeye gitmesi gerekenler, işlemlerini tatilden önceki iş gününde veya tatil sonrası ilk mesai gününde gerçekleştirebilecek.

Bankaların yanı sıra, resmi tatil kapsamında kargo, noter, devlet daireleri gibi diğer kamu ve özel kurumlarda da hizmete ara verilecek. Elektronik bankacılık kanalları ise tatil süresince 7/24 işlem yapma imkânı sunmaya devam edecek.

Resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz günü nedeniyle bankaların kapalı olması, şubeden yapılması gereken havale, EFT, kredi başvurusu ve diğer bireysel işlemlerde planlamayı zorunlu kılıyor.