Ekmek satışında son dönemlerde pek çok farklı usulsüzlük ve iddia gündeme gelirken TSE tarafından ekmek düzenlemesine gidildi. 2024 Ağustos ekmek düzenlemesi olarak adlandırılan yeni sistemde, ekmeğin ne kadar pişirileceği, ekmek üretim bilgilerinin detaylı bir şekilde aktarılması ve üretim tarihine kadar bilgilerin paylaşılması zorunlu olacak.

TSE’den Özel Ekmek Düzenlemesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan çalışma kapsamında sektörde yer alacak yeni zorunluluklar kamuoyuyla da paylaşıldı. Tüketiciler tarafından olumlu karşılanan bu durum, fırıncılardan destek görmedi. Fırıncılar, sıcak ekmeğin bekletilemeyeceğini, yeni sistemin uygun olmadığını öne sürdü. Bazı üreticiler ise yeni düzenlemelerin ekstra maliyet getireceğini öne sürdü.

İşte Ekmek Düzenlemesinden Detaylar