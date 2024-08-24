Ekmek satışında son dönemlerde pek çok farklı usulsüzlük ve iddia gündeme gelirken TSE tarafından ekmek düzenlemesine gidildi. 2024 Ağustos ekmek düzenlemesi olarak adlandırılan yeni sistemde, ekmeğin ne kadar pişirileceği, ekmek üretim bilgilerinin detaylı bir şekilde aktarılması ve üretim tarihine kadar bilgilerin paylaşılması zorunlu olacak.
TSE’den Özel Ekmek Düzenlemesi
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan çalışma kapsamında sektörde yer alacak yeni zorunluluklar kamuoyuyla da paylaşıldı. Tüketiciler tarafından olumlu karşılanan bu durum, fırıncılardan destek görmedi. Fırıncılar, sıcak ekmeğin bekletilemeyeceğini, yeni sistemin uygun olmadığını öne sürdü. Bazı üreticiler ise yeni düzenlemelerin ekstra maliyet getireceğini öne sürdü.
İşte Ekmek Düzenlemesinden Detaylar
- Ekmekler iyi pişecek ve ekmek üzerine yanık olmayacak.
- Ekmeklerin hepsinin aynı derecede kabarmış olması gerekecek.
- Yanık olan ekmekler satışa sunulamayacak.
- Ekmeklere el değmeyecek. Hijyene dikkat edilecek.
- Ekmekler tek tek kağıt ya da poşetle ambalajlanacak. Ekmeklerin açık satışı yapılamayacak.
- Kağıt ya da poşetlerde ekmeklerin bilgilerini içeren etiketlere yer
- Etiketler üzerinde üretim tarihi, kullanılan un, farklı unlar kullanılıyorsa oranları, katkı maddelerinin olup olmadığı, üretim yeri gibi ekmek içeriğine dair tüm bilgilere yer verilecek.