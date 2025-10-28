2026 Hac Kurası 5 Kasım’da Çekilecek

2026 yılı hac organizasyonu için kura çekimi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kura Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda dijital ortamda ve noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan kişi sayısının 1 milyon 799 bin 835 olduğunu belirtti. Karaca, bunlardan 1 milyon 615 bin 44’ünün kayıtlarını güncellediğini, 184 bin 791’inin ise ilk defa hac için ön kayıt yaptırdığını açıkladı.

Toplantıda, Suudi makamlarının belirlediği sağlık kriterlerine göre hac yapamayacak durumdaki vatandaşların, vekalet vererek yakınları aracılığıyla hac ibadetini yerine getirebileceği de ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2025 yılı hac organizasyonunun sağlık ve güvenlik açısından başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Alpaslan, hac vizesi olmadan kutsal topraklara giriş yapılmasının önlenmesinin organizasyonun düzenli ve güvenli gerçekleşmesine katkı sağladığını belirtti. Vatandaşların yalnızca resmi hac vizesi ile ibadetlerini yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci de Suudi makamlarının belirlediği sağlık kriterlerini taşıyanların hac yapabileceğini, kriterleri karşılamayanların ise hac vizesi alamayacağını kaydetti. Hac adaylarının sağlık verilerini Hac Bakanlığı sistemi üzerinden paylaşarak sürecin takip edileceği aktarıldı.