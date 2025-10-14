Çarşamba, Ekim 15, 2025

2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammı, toplu sözleşme artışı, 1.000 TL taban maaş farkı ve enflasyon farkıyla birlikte netleşmeye başladı.
Özge Tekeli
18 saat önce
0 0
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak ayında alacağı maaş artışıyla ilgili ilk veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, 3 aylık zam farkı belli oldu. Kesin oran ise ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 11 oranında zam yapılacak. Buna ek olarak 1.000 TL taban maaş artışı da maaşlara yansıtılacak. Enflasyon farkı da bu artışa ilave edilecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin kesinleşen 3 aylık zam oranı yüzde 13,64 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 7,5 olarak hesaplandı.

Yılsonu Enflasyon Tahminleri Zam Oranını Belirleyecek

Merkez Bankası ve ekonomik kuruluşların tahminlerine göre yılsonu enflasyon oranı yüzde 28,5 ile yüzde 30 bandında bekleniyor.

Bu oranlar dikkate alındığında, memur maaşlarında yüzde 10,14 ile yüzde 11,43 arasında bir enflasyon farkı oluşması öngörülüyor.

Toplu sözleşme zammı ve taban maaş artışıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı toplam maaş artışının yüzde 16,43 ile yüzde 17,80 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeni zam oranı, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

