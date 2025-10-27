28 Ekim Salı Günü Bankalar Yarım Gün Açık Olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Salı günü bankalar yarım gün hizmet verecek.

Yetkililer, bankaların 28 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren öğleye kadar açık olacağını ve 13.00 itibarıyla hizmet vermeyi durduracağını bildirdi. Banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sabah saatlerini tercih etmesi gerekiyor.

29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar, kamu kurumları ve devlet daireleri tamamen kapalı olacak. Banka işlemleri 28 Ekim sabahı veya tatilin ardından 30 Ekim Perşembe günü yapılabilecek.