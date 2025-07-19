28 İlde DEAŞ Operasyonu: 153 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son iki haftada 28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 153 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan zanlıların, DEAŞ’a üye oldukları, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen sözde yardım kuruluşlarına maddi destek sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, operasyonlarda görev alan valiliklere, cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığına ve operasyonları sahada yürüten il jandarma komutanlıkları ile jandarma personeline teşekkür etti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece sahadaki operasyonlardan ibaret olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliği başta olmak üzere tüm alanlarda koordineli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.