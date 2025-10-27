29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bazı Raylı Sistem Seferleri Ücretsiz Olacak

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda yolcular ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Belediyelere bağlı metro, metrobüs ve otobüs hatlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu hatlarda da ücretsiz ulaşımın sağlanması bekleniyor. 28 Ekim günü içinse herhangi bir ücretsiz sefer düzenlemesi duyurulmadı.