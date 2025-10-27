Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 59 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bazı Raylı Sistem Seferleri Ücretsiz Olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN dahil bazı raylı sistem seferleri ücretsiz olacak; belediye hatları için resmi açıklama bekleniyor.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bazı Raylı Sistem Seferleri Ücretsiz Olacak

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda yolcular ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Belediyelere bağlı metro, metrobüs ve otobüs hatlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu hatlarda da ücretsiz ulaşımın sağlanması bekleniyor. 28 Ekim günü içinse herhangi bir ücretsiz sefer düzenlemesi duyurulmadı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX