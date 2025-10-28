Çarşamba, Ekim 29, 2025

29 Ekim’de Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma saatleri belli oldu. İşte resmi tatil kapsamında hizmet verecek işletmelerin detaylı çalışma durumu...
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
29 Ekim’de Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma durumları merak konusu oldu. 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk gelen resmi tatil nedeniyle birçok iş yerinin çalışma düzeninde değişiklik yaşanacak.

Resmî takvime göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak. Bu nedenle, kamu kurumları öğleden sonra hizmet vermeyecek. Kuyumcular ise genellikle kendi çalışma politikalarına göre hareket edecek. Bazı işletmeler öğleden sonra kepenk kapatırken, bazıları gün boyu açık kalmayı tercih edebilecek.

Döviz Büroları 28 Ekim Öğleden Sonra ve 29 Ekim’de Kapalı

Cumhuriyet Bayramı günü resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için kuyumcuların büyük bir kısmı kapalı olacak.

Ancak, özellikle turistik bölgelerde ve büyük şehirlerin hareketli semtlerinde yer alan bazı kuyumcular sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Çalışma durumu tamamen işletmelerin kendi inisiyatifine bağlı olacak.

28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil nedeniyle döviz büroları da kapılarını kapatacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü boyunca hizmet verilmeyecek. Borsa İstanbul’un kapalı olacağı bu tarihlerde döviz alım-satım işlemleri yapılamayacak. Döviz büroları 30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine dönecek.

