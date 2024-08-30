30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gün boyunca çeşitli yerlerde etkinliklerle kutlanacak 30 Ağustos için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden resmi bilgilendirme yapıldı. Trafiğe çıkacak sürücülere konuyla ilgili olarak uyarı yapılırken sürücülerin kapalı yollar nedeniyle alternatif yolları tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Ankara Kapalı Yollar Hangileri?

Resmi geçit töreni düzenlenecek olması nedeniyle Ankara kapalı yollar şöyle;

Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı

Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü

İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı

İstiklal Caddesi’nin tamamı

İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü

Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü

Çankırı Caddesi

GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü,

Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü

Milli Müdafaa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Anıt Caddesi

Sporpark Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı

Bu yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.