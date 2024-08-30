30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gün boyunca çeşitli yerlerde etkinliklerle kutlanacak 30 Ağustos için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden resmi bilgilendirme yapıldı. Trafiğe çıkacak sürücülere konuyla ilgili olarak uyarı yapılırken sürücülerin kapalı yollar nedeniyle alternatif yolları tercih etmesi gerektiği belirtildi.
Ankara Kapalı Yollar Hangileri?
Resmi geçit töreni düzenlenecek olması nedeniyle Ankara kapalı yollar şöyle;
- Atatürk Bulvarı’nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı
- Dikmen Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü
- İsmet İnönü Bulvarı’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı
- İstiklal Caddesi’nin tamamı
- İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü
- Cumhuriyet Caddesi’nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü
- Çankırı Caddesi
- GMK Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü,
- Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü
- Milli Müdafaa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü
- Gençlik Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Anıt Caddesi
- Sporpark Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı
Bu yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.