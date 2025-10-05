Pazar, Ekim 5, 2025

Son Dakika

30 İlde Yapılan FETÖ Operasyonu İle 91 Şüpheli Yakalandı

Türkiye genelinde 30 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 91 kişi gözaltına alındı; 64’ü tutuklanırken soruşturma süreci devam ediyor.
Özge Tekeli
23 dakika önce
0 0
Türkiye genelinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı FETÖ operasyonlarında 30 ilde 91 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerden 64’ünün tutuklandığı, 3 kişinin ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldığı bildirildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kayseri, Trabzon ve diğer 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin terör örgütü ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgüt içinde sorumlu kişilerle iletişim kurmak için ankesörlü telefonlar kullandığı, örgüte finansal destek sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi. Savcılık, bu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

