31 İlde FETÖ Operasyonu: 50 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik 31 ilde yürütülen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 50’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlar, son iki hafta boyunca jandarma birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova illerini kapsadı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları, terör örgütüyle bağlantılı yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların devletin bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği için sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda görev alan birimlere teşekkür etti.