49 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 115 Tefeci ve Dolandırıcı Yakalandı

Türkiye genelinde 49 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karışan 115 şüpheli gözaltına alındı.
Özge Tekeli
13 saat önce
49 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 115 Tefeci ve Dolandırıcı Yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen mali suç operasyonlarında 49 ilde 115 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen operasyonlarda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına odaklanıldı.

Adana, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Gaziantep ve diğer 43 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, önceden planlanmış çalışmalara dayanarak şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yakalanan kişilerin tefecilik, kişilere ve kamu kurumlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihale usulsüzlüğü, rüşvet, zimmet ve sahtecilik gibi çeşitli suçlardan soruşturma altında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı, operasyonların organize suç örgütleri ve tefecilere karşı kararlı bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Bakanlık yetkilileri, valiler, il emniyet müdürlükleri ve polis birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını açıkladı.

