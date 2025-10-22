50 İlde Düzenlenen FETÖ Operasyonları İle 154 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, son bir ay içinde 50 farklı ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında toplam 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yakalanan şüphelilerden 154’ü tutuklanırken 79’u hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlükleri tarafından yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Trabzon ve Zonguldak gibi 50 ilde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Şüpheliler, örgütün güncel yapılanması, finans ve askeri mahrem yapılanması ile mahrem yapılanma birimlerinde faaliyet yürütmekle suçlanıyordu. Ayrıca, örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanımı ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurma gibi suçlardan da arandıkları belirtildi. Operasyonlarda, daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında adları geçen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de yakalandı.