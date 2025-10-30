500 Bin Sosyal Konut Başvuruları 10 Kasım’da Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecek 500 bin sosyal konut projesinin illere göre dağılımı belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren proje kapsamında başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Projeyle birlikte 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik konut inşası yapılacak. TOKİ’nin paylaştığı verilere göre İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 30 bin 823, İzmir’e 21 bin 20, Bursa’ya 17 bin 225, Konya’ya 15 bin, Antalya’ya 13 bin 213 ve Gaziantep’e 13 bin 890 konut tahsis edildi. En az sayıda konut ise Ardahan (619), Gümüşhane (926) ve Sinop’ta (947) yer alacak.

Proje kapsamında Adana 12 bin 292, Hatay 12 bin 639, Şanlıurfa 13 bin 190, Kocaeli 10 bin 340, Kahramanmaraş 8 bin 195, Mersin 8 bin 190 ve Malatya 9 bin 609 konutla öne çıkan diğer iller arasında bulunuyor.

TOKİ yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, proje kapsamındaki konutların hangi ilçelerde inşa edileceğine ilişkin detaylı liste ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Proje, geniş kesimlere konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Şehit yakınları, gazi ve engelliler için yüzde 5, en az üç çocuk sahibi ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Vatandaşlar başvurularını T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.