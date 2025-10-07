7 İlde Dev Operasyon: 1 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Salı, Ekim 7, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 78 kişinin yakalandığını, 46’sının tutuklandığını ve suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 1 milyar 40 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yedi ilde gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonlarında toplam 78 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 46’sının tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yürütülen soruşturmalarda 27 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Muğla’da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor düzenlenerek haksız kazanç sağlanması, Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da ise tefecilik faaliyetlerinin organize şekilde yürütüldüğü tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yaklaşık 1 milyar 40 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Karar kapsamında 7 işyeri, 1 dükkân, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa donduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik birimlerini tebrik ederek suçla mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

