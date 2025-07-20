72 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1.933 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen operasyonların son iki haftalık bilançosunu açıkladı. Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre 72 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1.933 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 927 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalara, 3 bin 720 ekip ve 6 bin 130 emniyet personelinin yanı sıra 21 hava aracı ile 62 narkotik dedektör köpeği destek verdi.

Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Eskişehir, Kütahya, Hatay, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan’da yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan valiliklere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, il emniyet müdürlerine ve görev alan tüm polis ekiplerine teşekkür etti. Yerlikaya, uyuşturucunun yalnızca güvenlik boyutuyla değil, toplumun geleceği açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.