Milli takım grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala, 27 Ağustos-14 Eylül 2025’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya’da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası vizesini aldı.

Macaristan Engeli Aşıldı

Cedi Osman’ın 9 sayısıyla maça 9-0’lık seriyle başlayan Türkiye, Ömer Faruk’un da pota altı katkısıyla 6. dakikayı 17-10 önde geçti. Türkiye, ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 9-0’lık seriyle başlayan Macaristan, 13. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-21. Ömer Faruk Yurtseven’in basketleriyle moladan 7-0’la dönen Türkiye, 15. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 23-28. Devrenin sonunda rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Ömer Faruk’un smaç basketleriyle farkı çift hanelere (31-44) çıkaran Türkiye, 24. dakikayı 47-33 üstün geçti. Türkiye’nin top kayıplarını değerlendiren Macaristan, 27. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 44-51. Adam Hanga’nın çeyrek sonundaki 3 sayılık basketiyle Macaristan 14 sayılık farkı kapattı ve son çeyreğe 54-54’lük eşitlikle girildi.

Final periyoduna iyi başlayan Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 6 sayılık (66-60) üstünlük yakaladı ve milli takıma molayı aldırdı. Moladan 8-0’lık seriyle dönen Türkiye, 36. dakikada tekrar öne geçti: 66-68. Ay-yıldızlı ekip, Cedi Osman’ın üst üste sayılarıyla son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi. Türkiye, maçı 81-76 kazanarak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, 26. Kez Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda Macaristan’ı deplasmanda 81-76 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı. İki maç kala grupta ilk 3’e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yer alacak.

İlk kez 1949’da şampiyonaya katılan milli takım, 26. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Türkiye, 1993’ten bu yana ise bütün Avrupa şampiyonalarına katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:

Yıl Düzenlendiği Ülke Derece

1949 Mısır 4.

1951 Fransa 6.

1955 Macaristan 11.

1957 Bulgaristan 9.

1959 Türkiye 12.

1961 Yugoslavya 10.

1963 Polonya 15.

1971 Batı Almanya 12.

1973 İspanya 8.

1975 Yugoslavya 9.

1981 Çekoslavakya 11.

1993 Almanya 11.

1995 Yunanistan 13.

1997 İspanya 8.

1999 Fransa 8.

2001 Türkiye 2.

2003 İsveç 12.

2005 Sırbistan-Karadağ 9.

2007 İspanya 11.

2009 Polonya 8.

2011 Litvanya 11.

2013 Slovenya 17.

2015 Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya 14.

2017 Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail 14.

2022 Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya 10.

2025 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya

Kadınlardan Sonra Erkeklerde de Bilet Alındı

Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı. Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Son İki Maçta Sıralama Belli Olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak. Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat’ta İtalya’yla Türkiye’de, 23 Şubat’ta ise İzlanda’yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.