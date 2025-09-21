Pazar, Eylül 21, 2025

Son Dakika

İsrail’den Filistin’i Tanıyan Ülkelere Tepki 2 saat ago
Alperen Şengün, Ercan Osmani’ye Verdiği Sözü Tuttu 3 saat ago
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi 3 saat ago
Fenerbahçe Başkanlık Seçimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 3 saat ago
BYD, Dünyanın En Büyük Enerji Depolama Sistemini Tanıttı 3 saat ago
İhtiyaç Kredilerinde Faizler ve Geri Ödeme Tutarları Güncellendi 4 saat ago
Xiaomi, HyperOS 3 Güncellemesini Alacak Cihazları Açıkladı 5 saat ago
Türkiye’de 2025’in En Çok Satan Otomobili Belli Oldu 5 saat ago
Gram Altın 5 Bin TL’yi Geçti: 21 Eylül Güncel Altın Fiyatları 6 saat ago
Fenerbahçe Başkanlık Seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran’ın Yönetim Listelerinde Kimler Var? 7 saat ago

Adalet Bakanlığı Personeline 99 Bin 500 TL Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Adalet Bakanlığı, çalışanları için 99 bin 500 TL tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaya hazırlanıyor.
Özge Tekeli
9 saat önce
0 0
Adalet Bakanlığı Personeline 99 Bin 500 TL Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Adalet Bakanlığı, çalışanları için yürüttüğü maaş promosyonu sürecini tamamladı ve teklif onaylandı. Bakanlık yetkilileri, promosyon ihalesi kapsamında en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile üç yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşma kapsamında personele 99 bin 500 TL tutarında maaş promosyonu ödenmesi planlanıyor. Ayrıca çalışanlara 3 taksitli 100 bin TL’lik avans imkânı da sağlanacak. Anlaşma, yetkililer tarafından imza aşamasına getirildi.

Promosyon ödemesinin, imzaların tamamlanmasının ardından 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde yapılması öngörülüyor. Daha önce Adalet Sen tarafından talep edilen 150 bin TL tutarındaki promosyon talebi ise bu süreçte nihai olarak 99 bin 500 TL ile sonuçlandı.

Bakanlık yetkilileri, anlaşmanın tamamlanmasının ardından çalışanların promosyon ödemelerine hızlı bir şekilde erişebileceğini açıkladı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX