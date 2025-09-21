Adalet Bakanlığı Personeline 99 Bin 500 TL Maaş Promosyonu Ödemesi Yapılacak

Adalet Bakanlığı, çalışanları için yürüttüğü maaş promosyonu sürecini tamamladı ve teklif onaylandı. Bakanlık yetkilileri, promosyon ihalesi kapsamında en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile üç yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşma kapsamında personele 99 bin 500 TL tutarında maaş promosyonu ödenmesi planlanıyor. Ayrıca çalışanlara 3 taksitli 100 bin TL’lik avans imkânı da sağlanacak. Anlaşma, yetkililer tarafından imza aşamasına getirildi.

Promosyon ödemesinin, imzaların tamamlanmasının ardından 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde yapılması öngörülüyor. Daha önce Adalet Sen tarafından talep edilen 150 bin TL tutarındaki promosyon talebi ise bu süreçte nihai olarak 99 bin 500 TL ile sonuçlandı.

Bakanlık yetkilileri, anlaşmanın tamamlanmasının ardından çalışanların promosyon ödemelerine hızlı bir şekilde erişebileceğini açıkladı.