Adana, Adıyaman ve Antalya Belediye Başkanlarına Yönelik Rüşvet Soruşturmasının Detayları Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkanının da bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerini kapsadığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıkların beyanları doğrultusunda yeni gözaltı kararları verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde şirket yöneticilerinden haksız çıkar sağladığı ve taleplerini Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger aracılığıyla ilettiği iddia edildi. Karalar ve Zenger hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de belediyeyle iş yapan firma yöneticilerinden usulsüz maddi talepte bulunduğu ve bu paraların Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a verildiği öne sürüldü. Tutdere ve Kayhan da gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik soruşturmada ise Başkan Vekili Ahmet Şahin’in, ihaleler karşılığında iş insanlarından rüşvet aldığı iddiasıyla şoförü Sonkan Turan ile birlikte gözaltına alındığı aktarıldı. Ayrıca, Hasan Akgün’ün başkanlığındaki Büyükçekmece Belediyesi’nde bazı firma sahiplerinin inşaat ruhsat ve iskan izinleri için villalar verdiği, dört iş insanı hakkında “rüşvet vermek” ve “rüşvet almak” suçlarından işlem yapıldı.

Antalya’da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında, seçim döneminde araç giydirme hizmeti için 8,5 milyon TL’lik fatura ödendiği, ayrıca Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına 30 milyon TL değerinde ev alındığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Böcek ve eski gelini gözaltına alınırken, oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne yönelik soruşturmanın “suç örgütü yöneticiliği”, “suç örgütüne üye olma”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçları kapsamında genişletilerek sürdüğünü duyurdu. Antalya’daki soruşturmada ise MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının şüpheli ifadeleriyle örtüştüğü aktarıldı.

Dört firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.