Adana’da Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücü Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da trafik kurallarını ihlal eden sürücünün yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre kentte ters yönde araç kullanan ve ehliyeti geçici olarak iptal edilmiş olan S.İ.Ö. isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, sürücünün ters yönden ilerlediği sırada bir motosikletlinin kendisini uyarması üzerine yaşandı. Görüntülerde, uyarıyı dikkate almak yerine “İstediğim yerden giderim” diyen sürücünün trafikteki duyarsız tavrı dikkat çekti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan S.İ.Ö.’ye, “ters yönde araç kullanmak” ve “sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak” maddelerinden idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında “Gereği yapıldı.” ifadelerini kullanarak sürecin tamamlandığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca 2024 yılı verilerine göre ters yönde araç kullanımı nedeniyle ülke genelinde 2.836 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3.758 kişinin yaralandığını aktardı. Yerlikaya, trafik kazalarının bireysel bir ihmalden öte toplumsal bir sorun olduğunun altını çizerek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Trafiğin yalnızca araç akışından ibaret olmadığını belirten Yerlikaya, kurallara riayet etmenin toplumun saygı ve değer anlayışını da yansıttığını ifade etti.