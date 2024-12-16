1 Kasım tarihi itibariyle Türkiye’de yürürlüğe giren yeni yönetmelik aile hekimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Hak edişlerinde ve çalışma sistemlerinde ciddi sorunlar yaşanacağını belirten aile hekimleri sendikalar öncülüğünde eylem yapmaya başladı. İlk eylemde 3 gün iş bırakan aile hekimleri herhangi bir sonuç alınamadığından dolayı ikinci bir eylem daha düzenledi.

5 gün süren bu eylem boyunca aile sağlık merkezleri ya da halk arasındaki adıyla sağlık ocakları sağlık hizmeti sunmadı. Vatandaşların tepkisini de çeken bu duruma karşılık hükümet geri adım atmadığı gibi aile hekimleri adına sendikalardan yapılan yeni açıklamalarda yeniden greve gidileceği belirtildi. Peki aile hekimleri hangi tarihlerde hizmet vermeyecek? İşte yapılan resmi açıklamalara göre iş bırakılacak tarihler.

Aile Hekimleri Ne Zaman İş Bırakacak? Sağlık Ocakları Hangi Tarihlerde Hizmet Vermeyecek?

Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından yapılan resmi açıklamalara göre aile hekimleri 6 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında grev yapacak. Bu tarihler arasında aile hekimlerinden hizmet alınamayacağı belirtilirken vatandaşların sağlık konusunda belirtilen tarihlere göre işlemlerini yaptırması gerektiği duyuruldu.