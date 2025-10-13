ALTAY Tanklarının İlk Teslimatı 28 Ekim’de Gerçekleşecek

Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı ALTAY, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk kez teslim edilecek. Teslimat, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nde yapılacak törenle gerçekleşecek.

Proje kapsamında toplam 250 ALTAY tankının üretilmesi planlanıyor. Bunların 85’i T1, 165’i T2 konfigürasyonunda olacak. Seri üretim başlangıçta Güney Kore menşeli güç grubu ile yapılacak; ilerleyen süreçte tamamen yerli geliştirilen 1.500 beygir gücündeki BATU güç grubuna geçilecek.

Yeni ALTAY, prototip tanklara göre tamamen yerlileştirilmiş ve modernize edilmiş özellikler taşıyor. Aktif Koruma Sistemi, geliştirilmiş zırh, yeni atış kontrol sistemi ve araç kontrol elektroniği başlıca yenilikler arasında bulunuyor. Ayrıca kritik bileşenlerin tamamı yerli üretim olarak sağlanacak.

Teslimat takvimine göre 2025’te 3, 2026’da 11, 2027’de 41 ve 2028 itibarıyla T2 konfigürasyonuna geçilerek 165 tank daha üretilecek. Böylece toplam 250 ALTAY tankı TSK envanterine girmiş olacak.