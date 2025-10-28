Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 59 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Amazon’da 30 Bin Kurumsal Pozisyon Kapanıyor

Pandemi sonrası yeniden yapılanma sürecine hız veren Amazon, maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını sadeleştirmek amacıyla 30 bin kurumsal çalışanıyla yollarını ayırıyor.
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
Amazon’da 30 Bin Kurumsal Pozisyon Kapanıyor

Teknoloji devi Amazon, şirket tarihinin en kapsamlı işten çıkarma sürecini başlattı. Sabah saatlerinden itibaren çalışanlara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılırken, toplamda 30 bin kurumsal pozisyonun kapatılacağı bildirildi.

Pandemi döneminde hızla artan e-ticaret talebiyle genişleyen Amazon, bu süreçte yaptığı yüksek oranlı işe alımların ardından kadrosunu yeniden dengelemeyi hedefliyor. Şirketin aldığı karar, maliyetlerin azaltılması ve organizasyon yapısının sadeleştirilmesi amacıyla uygulanıyor.

Kurumsal Kadronun Yüzde 10’u Etkilenecek

CNBC’nin aktardığı bilgilere göre işten çıkarılacak çalışan sayısı Amazon’un toplam 1,55 milyon çalışanı arasında küçük bir oran oluştursa da yaklaşık 350 bin kurumsal personelin yüzde 10’unun işten ayrılması bekleniyor. Bu kapsamda, insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve Amazon Web Services (AWS) gibi kritik departmanların da etkileneceği bildirildi.

Amazon, 2022’nin sonunda başlattığı yeniden yapılanma sürecinde 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bu yeni adımı, o tarihten bu yana gerçekleştirilen en geniş kapsamlı küçülme olarak değerlendiriliyor.

“Verimlilik Dönemi” Sektörde Yayılıyor

Uzmanlar, Amazon’un bu hamlesinin teknoloji sektöründe son dönemde öne çıkan “verimlilik odaklı yeniden yapılanma” eğiliminin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Şirketin operasyonel verimliliği artırma ve kârlılığa odaklanma stratejisi, benzer şekilde Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin izlediği politikalarla paralellik gösteriyor.

Amazon yönetimi, önümüzdeki dönemde kaynaklarını stratejik önceliklere yönlendirerek operasyonel süreçleri sadeleştirmeyi planlıyor. Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmaların kademeli şekilde devam edeceği ifade ediliyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX