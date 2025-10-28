Amazon’da 30 Bin Kurumsal Pozisyon Kapanıyor

Teknoloji devi Amazon, şirket tarihinin en kapsamlı işten çıkarma sürecini başlattı. Sabah saatlerinden itibaren çalışanlara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılırken, toplamda 30 bin kurumsal pozisyonun kapatılacağı bildirildi.

Pandemi döneminde hızla artan e-ticaret talebiyle genişleyen Amazon, bu süreçte yaptığı yüksek oranlı işe alımların ardından kadrosunu yeniden dengelemeyi hedefliyor. Şirketin aldığı karar, maliyetlerin azaltılması ve organizasyon yapısının sadeleştirilmesi amacıyla uygulanıyor.

Kurumsal Kadronun Yüzde 10’u Etkilenecek

CNBC’nin aktardığı bilgilere göre işten çıkarılacak çalışan sayısı Amazon’un toplam 1,55 milyon çalışanı arasında küçük bir oran oluştursa da yaklaşık 350 bin kurumsal personelin yüzde 10’unun işten ayrılması bekleniyor. Bu kapsamda, insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve Amazon Web Services (AWS) gibi kritik departmanların da etkileneceği bildirildi.

Amazon, 2022’nin sonunda başlattığı yeniden yapılanma sürecinde 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bu yeni adımı, o tarihten bu yana gerçekleştirilen en geniş kapsamlı küçülme olarak değerlendiriliyor.

“Verimlilik Dönemi” Sektörde Yayılıyor

Uzmanlar, Amazon’un bu hamlesinin teknoloji sektöründe son dönemde öne çıkan “verimlilik odaklı yeniden yapılanma” eğiliminin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Şirketin operasyonel verimliliği artırma ve kârlılığa odaklanma stratejisi, benzer şekilde Google, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin izlediği politikalarla paralellik gösteriyor.

Amazon yönetimi, önümüzdeki dönemde kaynaklarını stratejik önceliklere yönlendirerek operasyonel süreçleri sadeleştirmeyi planlıyor. Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmaların kademeli şekilde devam edeceği ifade ediliyor.