Son dönemlerde eğitim alanındaki zamlar ve artan fiyatlar Türkiye’de gündem olmuştu. Özel okulların fiyatlarının ardından YKS sürecinin tamamlanmasıyla birlitke üniversite kaıt ücretleri, yurt ve kiralık ev fiyatlarındaki yüksek artışlar tepki çekmişti. Bugün ise gündeme yüzde 150 oranında zamlanan anaokulu fiyatları geldi. Anaokuluna çocuğunu göndermek isteyen çalışan anne ve babalar, aylık 35 bin TL’den başlayan okul fiyatları karşısında tepkilerini sosyal medyaya taşıyarak dile getirdi.

Anaokulu Fiyatları 35 Bin TL’den Başlıyor

Anaokulu fiyatları 35 bin TL’den başlıyor ve üst limit bulunmuyor. Üstelik aylık bu ödemelerin yanı sıra servis, kitap ve kırtasiye gibi ek masraflar dahil tutulmuyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde çok daha yüksek oranlarda istenen anaokulu ücretleri karşısında veliler ise şaşkınlık yaşıyor. Zira asgari ücretin 17.002 TL olduğu Türkiye’de anne ve babanın aldığı asgari ücret parası doğrudan anaokulu ücretine yetiyor.

Özel Açıklamalar Dernek Başkanından Geldi

Konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, 2023 Ağustos ayına göre fiyatların yüzde 150 oranında arttığını söyledi. 2023 yılında 14 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlar bu sene 17 bin TL’den başlıyor. Bakıcı seçeneğini değerlendirmek isteyenler için ise bakıcı fiyatları çok daha artmış durumda. Bakıcıların fiyatları ise 45 bin TL seviyelerinde.