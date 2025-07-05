Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hakkında Tutuklama Talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma, belediyede gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin önemli gelişmeleri beraberinde getirdi.

Soruşturma çerçevesinde, farklı illerdeki üç belediye ve bağlı kurumlarında yolsuzluk iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı. Ayrıca Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alınırken, bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldı ve bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.