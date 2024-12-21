Her meyve ve sebzenin ekilecek ayı ve dönemi farklıdır. Bazıları mevsim sonuna doğru bazıları ise ayların başında ekilmelidir. Bu şekilde takip edilecek bir Ekim planı ile birlikte meyve ve sebzelerin zamanında büyümesi, yetişmesi ve tüketilebilir hale gelmesi mümkün olacaktır. Aralık ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte ekim dikim konusunda nasıl bir takvimin takip edileceği de belli oldu.

Aralık Ayında Hangi Bitkiler Ekilir?

Aralık ayında kuşkusuz kışlık meyve ve sebzelerin ekim zamanıdır. Bu aylarda; soğan, sarımsak, ıspanak, karnabahar, lahana, brokoli, maydanoz ve roka gibi sebzelerin ekilmesi uygundur. Bu sebzeler soğuk kış şartlarına uygun olduğu gibi kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Bu sebzeleri ekerek kış ayları boyunca vücut bağışıklığının da desteklenmesi mümkündür. Ayrıca ekilecek bu kış sebzelerinde doğal ve organik bir üretimin hedeflenmesi ile birlikte daha sağlıklı ve lezzetli meyve ve sebzeler tüketilebilir.