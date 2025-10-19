Pazar, Ekim 19, 2025

Asgari Ücret İçin Kritik Tarih Belli Oldu: Komisyon 21 Ekim’de Toplanıyor

2026 yılı asgari ücreti görüşmeleri 21 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulu toplantısıyla başlayacak. Toplantıda komisyonun yapısı ve işleyişi ele alınacak; sendikaların katılmama kararı gündemde.
45 dakika önce
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için süreç başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 21 Ekim 2025 tarihinde toplanacak. Toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi ve yapısına ilişkin ön değerlendirmeler yapılacak.

Bakanlık, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle bir araya getirdiği Üçlü Danışma Kurulu’nu bu kez asgari ücret gündemiyle yeniden toplayacak. Toplantının, aralık ayında başlayacak resmi asgari ücret müzakereleri öncesinde taraflar arasında yol haritasını belirlemek açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılım konusunda sendikalar arasında ortak bir tutum oluştu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2024 sonunda yaptığı açıklamada “adil olmayan bir yapıda artık yer almayacaklarını” ifade etmişti. Atalay’ın bu çıkışı sonrası HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da komisyonun mevcut yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak aynı yönde karar aldıklarını duyurdu.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Yasal düzenlemeye göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında toplanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor; eşitlik durumunda ise başkanın oyu belirleyici oluyor.

2025 yılı itibarıyla brüt asgari ücret 26.005 lira 50 kuruş, net ücret ise 22.104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Bir çalışan için işverene toplam maliyet 30.621 lira 48 kuruşu buluyor. Bu tutar içerisinde sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası payları da yer alıyor.

