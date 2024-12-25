2025 yılı asgari ücret zammı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan zam oranı %30 olarak belirlenirken, yeni net asgari ücret 22.104 TL oldu. Bu gelişme, refah payı beklentisi içinde olan milyonlarca çalışan ve işverenin dikkatini çekti. Gözlerin çevrildiği bugünkü toplantıda ise önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Asgari Ücret Yorumu

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ek bir refah payı beklentisiyle ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücret, çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olsun,” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2025 yılı bütçesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz,” dedi.

Önceki yıllara göre yüksek sayılabilecek bu zam oranı, bazı kesimler tarafından yeterli bulunmadı. Kamuoyunda refah payı beklentisi oluşsa da Cumhurbaşkanı, bu yönde bir düzenlemenin gündemde olmadığını vurguladı.