Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Açıldı

İstanbul’da Atatürk Havalimanı alanında düzenlenen Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak planlandı.

1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı bulunan parkta, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde millet bahçelerinin şehir yaşamına ve afet yönetimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Parkta yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanlarından millet kıraathanelerine kadar çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar için 72 bin 128 metrekarelik alanda iki külliye binası inşa edildi; bu alanlarda sergi salonları, atölyeler, aşevleri, lokantalar, çarşı ve kütüphaneler bulunuyor.

Afet yönetimi açısından da planlanan alan, olası acil durumlarda 40 bin çadır kapasitesine sahip. Afet toplanma alanında hangar binası, pişirme alanları, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor. Parkın 9 farklı noktadan ulaşımı mümkün olacak şekilde tasarlandığı açıklandı.

Proje kapsamında ayrıca 23 spor sahası, 18 sera, 9 pazar yeri ve 4 bin araçlık otopark inşa edildi. Spor alanları bölümünde tenis kortları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, kaykay pisti ile çocuk oyun alanları yer alıyor. Bisiklet yollarının toplam uzunluğu 10 bin 679 metrekare, yürüyüş yollarının uzunluğu ise 85 bin 371 metrekareyi buluyor.

Millet bahçesi rekreasyon alanlarında İstanbul’un tarihi ve kültürel simgelerini temsil eden 7 tepe bulunuyor. Ayrıca parkın güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda bir dere yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projelerine de değinerek İstanbul’da 100 bin, toplamda ise 500 bin depreme dayanıklı konutun inşa edileceğini açıkladı.