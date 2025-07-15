Bakan Göktaş 15 Temmuz Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Bakan Göktaş, ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında yaşamını yitiren 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova’nın eşi Ganime Zorova’ya taziye dileklerini iletti. Daha sonra 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir’in ailesine konuk olan Göktaş, şehidin yakınlarıyla sohbet ederek başsağlığı diledi ve evdeki çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaret programını 15 Temmuz şehidi Ali Anar’ın ailesiyle sürdüren Göktaş, şehidin annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, ayrıca 1996 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan Ömer Yener’in annesi Mukaddes Yener’i de evinde ziyaret etti.

Ailelerle duaların edilmesinin ardından Göktaş, şehit ve gazi yakınlarına Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.

Kahramankazan’ın 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişe dikkat çeken Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece tüm Türkiye gibi Kahramankazan halkı da demokrasisine sahip çıkmak için meydanlara indi. Kahramankazan’da 9 kişi şehit, 92 kişi ise gazi oldu. Biz ilk günden bu yana şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinde şehit ailelerinin önemine de değinen Göktaş, “Bu süreç onlar olmadan yürütülemez. Her zaman onların yanındayız. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Bakan Göktaş’a ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt eşlik etti.