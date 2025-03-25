Boykot kararı sonrası Espressolab açıklama yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane mitingleri devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kimi firmaların boykot edilmesine ilişkin karar aldıklarını açıklamıştı.

Söz konusu firmalar arasında kahve zinciri Espressolab da yer alırken, Espressolab boykot kararının ardından açıklamada bulundu.

Espressolab’dan Boykot Açıklaması

Espressolab’un kamuoyuna duyuru başlığıyla yayınladığı metinde, Espressolab’ın 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğduğu ve hiçbir siyasi bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

15 ülkede şubelerinin bulunduğu açıklanırken, 360 mağazanın yüzde 93’ünün her kesimden girişimci iş ortakları tarafından franchise modeliyle i̇şletildiği belirtildi.