Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi. Görevi devreden Prof. Dr. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına atandı.

Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran, atamanın ardından yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bu önemli görevin şahsına tevdi edilmesinden dolayı şükran duyduğunu” ifade etti. Duran, açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı diliyorum. Görevi devraldığım Fahrettin Altun’a bugüne kadar yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık yedi yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi süresince destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Altun, TİHEK Başkanlığı görevine atanmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, Burhanettin Duran’a yeni görevinde başarılar diledi.

Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammet Ecevit Carti atanırken, kurul üyeliklerine ise Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan getirildi.